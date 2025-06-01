شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تدريب 5562 متدربا وبدء اختبارات 20 برنامج 15 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك للعام المالى 2025/2026، وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثان بالإدارة المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الخطة الجديدة تلبى الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة المختلفة والمحافظات وتتضمن 161 برنامج وورشة عمل وعدد البرامج المستحدثة بالخطة بلغت حوالى 78 برنامج جديد بنسبة تحديث 48% ، وسيتم تنفيذ الخطة خلال 10 أشهر بإجمالى 37 أسبوع تدريبى و985 يوم تدريبى ويستفيد منها 5562 متدرب بمتوسط 140 متدرب أسبوعياً و 7388 ساعة تدريبية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن خطة التدريب الجديدة اعتمدت على مهنجية تضمنت ورش عمل لتحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية للمحافظات واستقبال ودراسة الاحتياجات التدريبية من رواد صفحة مركز سقارة و الوزارة على السوشيال ميديا واستقبال و دراسة الاحتياجات التدريبية من السادة المحافظين و سكرتيرى العموم ومديرى الموارد البشرية ومراكز التدريب بالمحافظات ودراسة كل الممارسات الايجابية والسلبية بخطة العام السابق .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم وضع آليات مؤسسية لتحسين جودة مخرجات مركز سقارة الفنية حيث تم تشكيل لجنة علمية لمراجعة الخطة السنوية للتدريب ومراجعة وتقييم الحقائب التدريبية وتجهيزات الفعاليات التدريبية والبحثية بالمركز والاستعانة بخبراء تدريب وأساتذة الجامعات والمسؤولين الحكوميين بالمحليات ، لتسريع وتيرة الإنجاز و تحقيق مستهدفات خطة تطوير المركز.

وأضافت د.منال عوض أن الخطة الجديدة تهتم بالجانب العملى و المشروعات و المناقشات و نقل الخبرات أكثر من الجانب المفاهيمى والنظرى للعاملين بالمحليات ، وكذا إدراج عدد (63) برنامج تدريبى لتنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى جميع محافظات الصعيد ، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرى ومسؤولى التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، إضافة إلى مديرى الموارد البشرية و التدريب بالمحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم زيادة عدد البرامج المتوافقة مع توجه الدولة للتحول الرقمى وتنفيذ برامج جديدة لأول مرة، مثل برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى نظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج تخطيط وهندسة العمليات وكذا زيادة عدد البرامج التدريبية الموجهة لقيادات المحليات تلبية لتوصيات مجلس النواب، مشيرة إلى إدراج برامج جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها.

وقالت د.منال عوض أنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوى بمركز سقارة لعدد (20) برنامج تدريبى يشمل إعداد استشارى وخبير تدريب، وإعداد سكرتير عام / سكرتير مساعد ، ورئيس مدينة /حى ، رئيس قرية ، رئيس إدارة مركزية ، مدير عام ، وكذا اللغة الإنجليزية، وتحليل البيانات باستخدام برنامج Power bi، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، والأمن السيبراني، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة السنوية، وتستمر الاختبارات على مدار شهر من 15/6/2025 وحتى 17 / 7 / 2025 .

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة إلى توجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية بالإهتمام بتأهيل وإعداد قيادات من أبناء المحليات بمركز بسقارة ، ذراع الوزارة التدريبى و البحثى الذى يحقق رؤيتها وأهدافها فى بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية ، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين و تطبيق الفاعليات من اختبارات و ورش عمل وإنتاج حقائب تدريبية وتسويق إلكترونى وبرامج تدريب أونلاين للمركز و توسيع دائرة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والكوادر الفنية والإدارية من خارج المركز .

وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية أنه تم بناء الخطة الجديدة على أساس المسار الوظيفى بالمحليات حيث ترتبط كل البرامج و الفاعليات فى الخطة بالمسميات الوظيفية المطلوبة بالإدارة المحلية بالمحافظات لتأهيل كوادر للمسار الوظيفى من أول رئيس قرية و حتى سكرتير عام و كذلك المهارات التخصصية للادارات الفنية عبر رفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثان وثالث بالإدارة المحلية ، لتحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصرى بأسلوب علمي، وتطوير الإدارة المحلية والتحول الرقمى والإصلاح الإدارى بالمحافظات.

