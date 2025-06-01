شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الطبية بالحج: 21 ألف حاج تلقوا العلاج و41 خرجوا من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج، تتواصل الجهود الطبية لخدمة الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، حيث أكدت البعثة الطبية أن جميع الحجاج بخير، وأن العيادات الطبية المتواجدة داخل فنادق الإقامة تعمل على مدار الساعة لاستقبال المترددين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وقال الدكتور محمد مصطفى رئيس البعثة الطبية، إن عدد الحجاج الذين تلقوا خدمات علاجية في العيادات حتى الآن بلغ 21 ألف حاج، مشيرًا إلى أن الحالات التي احتاجت إلى النقل للمستشفيات السعودية تلقت العلاج الكامل، وأن 41 حاجًا خرجوا بالفعل بعد تحسن حالتهم الصحية وعودتهم إلى فنادقهم.

وأضاف رئيس البعثة أن الفرق الطبية تواصل تنفيذ حملات توعوية للحجاج، تتضمن نصائح وإرشادات وقائية، من أبرزها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في المشاعر المقدسة، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل.

وقد استفاد من هذه الحملات نحو 38 ألف حاج حتى الآن، ما يعكس وعيًا متزايدًا بين ضيوف الرحمن بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية خلال أدائهم للمناسك.

وتأتي هذه الجهود في سياق منظومة شاملة تنفذها بعثة حج القرعة المصرية، التي حرصت هذا العام على توفير خدمات استثنائية للحجاج في كافة المحطات، بدءًا من توفير مخيمات مميزة ومكيفة في مشعر عرفات بمواقع قريبة من مسجد نمرة، لضمان راحة الحجاج خلال يوم الوقوف، وصولًا إلى تخصيص فرق لمساعدة الحالات الإنسانية وتوزيع وجبات جافة وعصائر ومياه باردة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

ووفرت البعثة أتوبيسات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، مع تواجد أطباء لمتابعة الحالة الصحية باستمرار، وعلماء دين لشرح المناسك والرد على استفسارات الحجاج. وتعمل غرفة العمليات المركزية للبعثة على مدار الساعة لرصد تحركات الحجاج والتدخل الفوري عند الحاجة، بالاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تتبع البيانات وتنظيم العمل، بما يضمن موسماً آمناً ومنظماً يليق بضيوف الرحمن ويعكس صورة مشرفة لجهود الدولة المصرية في خدمة أبنائها الحجاج.