شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم لـ رياض الأطفال بالقاهرة ونصائح هامة لأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة القاهرة أنه تم تصحيح حساب السن للمتقدمين لرياض الأطفال، على الموقع الإلكتروني للمحافظة، ويمكن لأولياء الأمور الآن الدخول على الحساب الخاص بهم لطباعة استمارة التقديم بعد التصحيح، ولا داعى لمحاولة التقديم من جديد لمن سبق له التقديم اليوم .

وأكدت المحافظة أن التقديم لرياض الأطفال مفتوح حتى آخر شهر يونيو، ولا توجد أى اسبقية فى التقديم، ويمكن التقديم فى أى وقت خلال الشهر بدون استعجال وسيتم النظر فى الطلبات بعد غلق باب التقديم، والقبول يكون بالسن الأكبر أولا وليس بأسبقية التقديم على الموقع.

وأوضحت، أنه لا يوجد أى موقع آخر يتلقى طلبات تقديم رياض الأطفال لمحافظة القاهرة سوى الموقع الخاص بنا والموجود الرابط الخاص به بالأسفل ولن يعتد بأى تقديم خارج موقعنا الرسمى الموضح.

رابط التقديم الوحيد لمحافظة القاهرة :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten



وفى السياق أكدت المديريات التعليمية على إتاحة التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، إلكترونيا عبر مواقعها الرسمية ويتطلب أن يكون الطفل المتقدم أكمل 4 سنوات فى 1 اكتوبر 2025، ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة حسب الكثافات وظروف كل مديرية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لعام 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة.

كما أوضحت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل علي الصف الأول الإبتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبعد إعلان النتيجة يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب المقبول ومتابعة موقف تسليمه للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.