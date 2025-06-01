شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 10:14 ص

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل كالتالى:

يبدأ أولياء الأمور الراغبين في تقديم المدارس التجريبي للعام الدراسى 2026 بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات بالتسجيل الإلكتروني من اليوم 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2025.



التقديم إلكترونيا يكون عبر مواقع المديريات التعليمية وبوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

سن تقديم المدارس التجريبي 2026 لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عند تقديم المدارس التجريبي 2026 ، عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.

فور القبول المبدئي في تقديم المدارس التجريبي 2026 لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026.

يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم المدارس التجريبي 2026 ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبولومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.