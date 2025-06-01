شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات دينية مكثفة لحجاجنا قبل تصعيدهم لجبل عرفات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج، تواصل بعثة حج القرعة جهودها لخدمة ضيوف الرحمن على كافة المستويات، وعلى رأسها الجانب الديني الذي يحظى بعناية خاصة لضمان أداء المناسك بشكل صحيح وميسر.

وأكد الشيخ شريف إبراهيم، رئيس البعثة الدينية، أن البعثة حرصت منذ اللحظة الأولى على تنظيم ندوات دينية منتظمة داخل الفنادق والمقار التي يقيم بها الحجاج، وذلك لشرح تفاصيل مناسك الحج بشكل مبسط وواضح، مع التركيز على ما يجب فعله خلال الوقوف بعرفة، وبيان المستحبات والسنن المرتبطة بهذا اليوم العظيم، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في الحج.

وأوضح رئيس البعثة الدينية أن الندوات تشهد إقبالًا كبيرًا من الحجاج الذين يحرصون على الفهم الدقيق للمناسك، وتلقي الفتاوى من العلماء المرافقين للبعثة، بما يضمن أداء الشعائر على الوجه الأكمل ورفع الحرج عنهم في الأمور التي قد تختلط على البعض، لا سيما في المشاعر التي تشهد كثافة بشرية كبيرة. وأضاف أن هناك تواجدًا دائمًا لعلماء الدين المرافقين للحجاج في كل مرحلة من مراحل التنقل بين المشاعر، لتقديم الإرشاد والرد على الأسئلة الفورية في أي وقت.

وتأتي هذه الجهود في سياق منظومة متكاملة أعدّتها بعثة حج القرعة، تضمنت توفير مخيمات مميزة ومكيفة في مشعر عرفات، بمواقع قريبة من مسجد نمرة، إلى جانب فرق مخصصة لمساعدة الحالات الإنسانية، وتوزيع وجبات جافة وعصائر ومياه باردة للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.

ووفرت البعثة أتوبيسات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر بأمان، مع وجود أطباء لمتابعة الحالة الصحية للحجاج، وضمان تقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة.

وتدار هذه المنظومة من خلال غرفة عمليات مركزية تستخدم التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتتبع حركة الحجاج وضمان التدخل السريع في حال الحاجة، ما يعكس مستوى الجهد المنظم الذي تبذله الدولة المصرية لضمان موسم حج آمن وسلس لحجاج القرعة.



