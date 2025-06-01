شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى أعضاء "النواب والشيوخ" استعدادا لتشغيل التأمين الصحي الشامل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها، ضمن الاستعدادات الجارية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وضم اللقاء السادة النواب الموقرين: اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، النائب حسن خليل، عضو مجلس النواب، النائب علي البدري، عضو مجلس النواب، النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، النائب حسين عبدالمجيد العبادي، عضو مجلس الشيوخ، حيث تناول اللقاء سبل التعاون لتطوير الخدمات الصحية وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين.

أكد الدكتور أحمد السبكي أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان سيتم خلال شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على قدم وساق لضمان الجاهزية التشغيلية لكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأشار إلى أن مستشفى السباعية ستدخل الخدمة قريبًا ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات، كما يجري الانتهاء من تطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان لتحويلها إلى "مجمع أسوان الطبي"، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة تغطي مختلف التخصصات الطبية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي على اهتمام القيادة السياسية بتطوير الرعاية الصحية في صعيد مصر، ومنها محافظة أسوان، بما يُعد ضمن ركائز نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة للصعيد وتحسين جودة حياة المواطنين به.

أوضح رئيس الهيئة أن المنظومة الصحية بمحافظة أسوان شهدت طفرة نوعية، حيث تم إدخال العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والمتقدمة لأول مرة بالمحافظة، مما يعكس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات ذات جودة عالمية.

وأكد أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتوصيات وملاحظات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتحرص على دراستها بعناية واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ ما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز كفاءة العمل الصحي.

أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن منشآت الهيئة قدمت منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان أكثر من 1.8 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، منها نحو 19 ألف عملية وجراحة أُجريت باستخدام أحدث التقنيات الطبية، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما ساهم في تحقيق نسب شفاء مرتفعة ورضاء واسع بين المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان، بما يسهم في الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التكامل في الأداء بين مختلف الجهات المعنية، متابعًا: "كل خطوة نتخذها معًا تقربنا من تحقيق نظام صحي شامل يحقق آمال المصريين في حياة صحية كريمة".