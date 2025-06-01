شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة الأساقفة الجدد بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

يترأس، الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس رسامة عدد من الأساقفة الجدد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، إلى جانب جموع من الشعب القبطي.

وكانت قد أقيمت، مساء أمس، ضمن صلوات عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، صلوات عشية رسامة الثمانية الأساقفة الجدد، إلى جانب صلوات تجليس الأنبا إيلاريون الأسقف العام على كرسي إيبارشية البحيرة وتوابعها.

شهدت السيامة الإعلان عن تقسيم إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية إلى ثلاث إيبارشيات، وهي إيبارشية البحيرة وتوابعها، إيبارشية برج العرب والعامرية، إيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية، إلى جانب سيامة أسقف ورئيس لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي الذي كان يترأسه الأنبا باخوميوس إلى جانب إيبارشية البحيرة، وكان الأساقفة الجدد هم:

١- الراهب القمص غبريال المحرقي أسقفًا ورئيسًا لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بمحافظة البحيرة، باسم الأنبا باخوميوس.

٢- الراهب القمص أندراس السرياني أسقفًا لإيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية، باسم الأنبا كاراس.

٣- الراهب القمص ثيؤفان آڤا مينا أسقفًا لإيبارشية برج العرب والعامرية، باسم الأنبا مينا.

٤- الراهب القمص دانيال الجورجي أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا، بمحافظة المنيا، باسم الأنبا بقطر.

٥- الراهب القمص ديسقورس الأنطوني أسقفًا لإيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيسًا لدير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، باسم الأنبا ديسقورس.

٦- الراهب القمص أولوجيوس البراموسي، أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، باسم الأنبا أولوجيوس.

٧- الراهب القمص ياكوبوس الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر، باسم الأنبا أثناسيوس.

٨- الراهب القمص أغناطيوس السرياني أسقفًا عامًا مساعدًا لنيافة الأنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا، باسم الأنبا إغناطيوس.