شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال البابا تواضروس الثانى عن الأسقف العام الجديد بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن الأنبا إغناطيوس الأسقف العام الجديد لـ إيبارشية قنا في صلوات عشية رسامة 8 أساقفة جدد قائلا: "الراهب القمص إغناطيوس السرياني، خدم أحد شيوخ الدير الكبار، أبونا متاؤس السريانى، وهو أب اعتراف لعدد من الآباء الرهبان والاباء الكهنة وسيخدم في إيبارشية قنا حسب طلب نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا لظروفه الصحية."

ويترأس الأن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رسامة عدد من الأباء الأساقفة في ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر يوم 1 يونيو المقبل، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويعتبر أسماء الآباء المرشحين للأسقفية الذين تم رسامتهم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس وفى قداس الرسامة اليوم الأحدالموافق 1 يونيو، وهي كالآتي:



نيافة الأنبا إيلاريون أسقفًا علي إيبارشية البحيرة

الراهب جبريال المحرقى أسقفًا لدير القديس مكاريوس السكندري-جبل القلالي

الراهب أندراوس السريانى أسقفًا لإيبارشية مرسي مطروح والخمس المدن الغربية

الراهب ثيؤفان افا مينا أسقفًا لايبارشية برج العرب واحد واثنين

الراهب دانيال الجوارجى أسقفًا لايبارشية دير مواس ودلجا

الراهب ديوسقورس الانطونى أسقفًا لايبارشية جنوب المانيا ودير الانبا أنطونيوس في كريفل باخ

الراهب أولوجيوس البراموسى أسقفًا عامًا لـ قطاع عين شمس والمطرية-القاهرة

الراهب ياكوبوس الانبا بيشوى أسقفًا عامًا لـ قطاع الوايلي وحدائق القبة-القاهرة

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر في الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد "هيرودس" الذى كان مزمع قتل المسيح. فيما جاء الملاك إلى مريم العذراء في المنام، وقال لها قومي وخذي الصبى واذهبى به إلى مصر لأن "هيرودس" مزعم قتله.