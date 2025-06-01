‎وزير الزراعة يُوجه بإرسال لجان للتفتيش على أسواق اللحوم بإحدى قرى الدقهلية

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كلف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإرسال لجنة للتفتيش المفاجئ على محلات الجزارة وبيع اللحوم بقرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك بناءً على شكوى وردت من أحد المواطنين إلى وزير الزراعة بشأن مخالفات غير صحية ومخالفة للقانون.

‎ ومن جانبه، وجَّه رئيس الهيئة لجنة طوارئ متخصصة من مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، مساء أمس، للتفتيش الميدانى الدقيق على محلات بيع اللحوم بالمنطقة محل الشكوى.



‎وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالذبح خارج المجازر المرخصة، وممارسات غير مطابقة للاشتراطات الصحية والبيطرية، حيث تم تنفيذ عدد من الضبطيات، والتحفظ على كمية تقدر بـ 115 كيلوجرامًا من اللحوم، و 30 كيلوجرامًا من الدهن الحيواني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة اللحوم المتداولة.

‎ وشدد وزير الزراعة على اليقظة الدائمة والتفاعل المستمر مع شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين والمزارعين والمربين، والتحقق الميدانى من كل ما يرد بهدف الحفاظ على صحة المواطن المصري، والعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية، لضبط أى مخالفات تمس الصحة العامة أو تتعلق بسلامة الغذاء، مشددًا على أهمية التزام كافة الجهات والأفراد بالتشريعات المنظمة للذبح والتداول.



‎وتُعد هذه الاستجابة السريعة نموذجًا لحرص وزارة الزراعة على التعامل الجاد والفورى مع بلاغات المواطنين، فى إطار استراتيجية الوزارة لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائى والصحى فى مختلف المحافظات.



حملة تفتيش على أسواق اللحوم بإحدى قرى الدقهلية



حملات التفتيش الميداني الدقيق على محلات بيع اللحوم