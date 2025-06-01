شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم إدارتي الحماية الاجتماعية والتعاون الدولي لتميزهم خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إدارتي الحماية الاجتماعية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة، وذلك لتميزهم خلال شهر مايو الماضي، وتقديرًا لمجهوداتهم وإخلاصهم في العمل، مما ساهم في تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.

وسلمت الدكتورة مايا مرسي شهادات تقدير لدينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات والعاملين بالإدارتين، مشيدة بمجهوداتهم، حيث يأتي هذا التكريم للقطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة.

ومن جانبهم أعرب العاملون بالإدارتين عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.