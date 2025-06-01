شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا لتطوير القناطر المقامة على نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبه لمفيض قناطر إسنا الجديدة.

قال سويلم، إنه وفى إطار السياسات التى تنتهجها وزارة المائية والري ممثلة فى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضى من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر .. فإنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة .

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا ، ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها باستخدام أنظمة حديثة ، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات ، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا ، وقد بدأ المشروع إعتبارا من شهر يناير 2023 ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى نهاية عام 2025 .

وتم خلال الفترة السابقة الانتهاء من كل الأعمال الميكانيكية والمدنية من دهانات للحوائط والأرضيات وخلافه لـ (10) بوابات radial gate ، وتم دخولها الخدمة لإمرار التصرفات المطلوبة من خلالهم ، كما أنه جارى تحديث منظومة الأعمال الهيدروليكية للبوابتين flap gate أرقام (١) و (١١) وجارى انشاء مبنى التحكم والمراقبه لبوابات المفيض والمنظومة الكهربائية الحديثة .

جدير بالذكر، أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل وتتكون القنطرة من ( قناة المفيض والتى تتكون من عدد 11 بوابة - سد ركامى بطول 520 مترا - هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى - محطة توليد كهرباء ) ، بالإضافة لكون القنطرة تمثل جسر برى يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا .