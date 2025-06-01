شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان الدراسات بالقاهرة والجبر بالجيزة لطلبة الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

تداولت صفحات الغش الالكترونى أسئلة امتحان مادى الدراسات الاجتماعية لطلبة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجبر والإحصاء لطلبة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الجيزة، وتحاول المديريات التعليمية معرفة المسئول عن تصوير الأسئلة المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.



وشددت المديريات التعليمية على ضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات .

وطالبت جميع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

ويؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات، كما يعقد امتحان الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، حيث تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الترم الثانى إلى درجات ومجموعه فى الترم الأول ويحسب المجموع الكلى للطالب حيث أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالعام الدراسى بأكمله.