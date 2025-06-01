شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم رياض الأطفال للعام الدراسى 2026.. تسجيل البيانات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

تتيح المديريات التعليمية التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg1، للعام الدراسي المقبل 2026، حيث يتاح التقدم على المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.

وأكدت المديريات التعليمية على إتاحة التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، إلكترونيا عبر مواقعها الرسمية ويتطلب أن يكون الطفل المتقدم أكمل 4 سنوات فى 1 اكتوبر 2025، ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة حسب الكثافات وظروف كل مديرية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لعام 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة.

كما أوضحت الوزارة، أنه فور تقدم ولي أمر الطفل علي الصف الأول الإبتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبعد إعلان النتيجة يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب المقبول ومتابعة موقف تسليمه للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.