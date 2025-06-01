شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط هاتف محمول بحوزة طالب داخل لجنة مدرسة المساعى فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

تمكن مراقبى اللجان بمدرسة المساعى القديمة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، من ضبط موبايل بحوزة طالب داخل اللجنة أثناء امتحان اللغة العربية فى الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه، تحت إشراف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

ويؤدى اليوم الأحد 1 يونيو 2025 طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الرياضية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، داخل 398 لجنة .

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال 86 ألفا و696 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، 398 لجنة على جميع مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألف و154 رئيس لجنة، مراقب أول، مراقب، ملاحظ، إدارى، بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدار خمسة أيام متصلة، خلال إمتحانات الشهادة الإعدادية .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن إمتحانات الشهادة الإعدادية ، بدأت منذ أمس 31 مايو 2025 وتنتهى فى يوم الأربعاء القادم 4 يونيو 2025، والتى تشمل مواد، اللغة العربية والخط والإملاء، والتربة الرياضية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيات المعلومات، والدراسات الاجتماعيه، والتربية الفنية، والهندسة والتربية الدينية.