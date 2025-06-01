شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات الغش الالكترونى أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات منها الدقهلية وسوهاج، حيث تم نشر أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية لطلبة الصف الثالث الاعدادي فى محافظة سوهاج، والرياضيات " الجبر والاحصاء" فى محافظة الدقهلية، إضافة إلى عدة محافظات أخرى منها قنا والبحيرة.

وشددت المديريات التعليمية على ضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

وطالبت جميع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان ، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان.

ويؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات، كما يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، حيث تضاف الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الترم الثاني إلى درجات ومجموعه فى الترم الأول ويحسب المجموع الكلى للطالب حيث أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالعام الدراسى بأكمله.



