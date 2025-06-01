شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى بالركاب من نزلة قليوب لأكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها، أنه تم اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة و تشغيل المرحلة الأولى من المشروع لخدمة مستخدمي الطريق الدائري.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن المرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها لجمهور الركاب تشمل عدد 14 محطة وهي (عدلي منصور "محطة غير نمطية " - عدد 2 محطة سطحية بكوبري مشاة " بهتيم وأكاديمية الشرطة " – عدد 11 محطة سطحية بنفق مشاة " وهي محطات (إسكندرية الزراعي والعقيد أحمد عبدالرحيم وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس")، كما أشار البيان إلى كيفية الوصول الى كل محطة من هذه المحطات والمناطق التي تخدمها كل محطة كالتالي:

1. محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعها وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

2. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعها.

3. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

4. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاة، وتخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادي اسكو وتوابعها من القرى والعزب.

5. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الإسماعلية وطريق الإسماعلية الزراعى وطريق بلبيس والمتجهين إلى الأميرية والمطرية.

6. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

7. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

8. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعها.

9. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعها من القرى والعزب.

10. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة شارع الـ100 كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعها.

11. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام.

12. محطة عدلى منصور (وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الإسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

13. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر وألماظة و المتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدراية.

14. محطة أكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إليها من خلال كوبري مشاة، و تخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر و التجمع الأول و اكاديمية الشرطة.

وأوضح بيان الوزارة، أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة، خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها كهربائية صديقة للبيئة، كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد، بالإضافة إلى أن هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و ( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

وتم خلال الفترة الماضية الاطمئنان على نتائج منظومة تدريب كل سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر، حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة، وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكبا بما يعادل ( 5 ميكروباصات ) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، وحيث تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي .

جدير بالذكر، أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113كم ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد إنهاء التوسعة بتلك المسافة.