شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأحد حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 والإسكندرية 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 1 يونيو 2025، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، مع وجود أجواء غائمة جزئيًا ببعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.