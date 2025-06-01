شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية معرفة عمر الخروف قبل شرائه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء نصارالأحد، 01 يونيو 2025 07:00 ص
الأغنام سواء كانت الخراف أو الماعز هى أكثر الحيوانات التى يتم شراؤها كـ أضحية نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها من الحيوانات الأخرى كالإبل أو البقر، و يمكن تسنين الأغنام من خلال فحص القواطع من الأسنان .
وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية تسنين الأغنام:
1 يتم بفتح الفم وملاحظة حالة القواطع وهى الأربعة أزواج الأمامية من الأسنان في الفك السفلى فيتم تحديد عمر الحيوان.
2- العمر أقل من 1 عام: تكون القواطع متجانسة صغيرة الحجم ليس بينها فواصل - لونها يميل للون الأبيض .
3- العمر ما بين عام - 1.5 عام: يبدأ الحيوان في تغيير الزوج الأول من القواطع – فيسقط الزوج اللبني الأوسط أولا ثم يبدأ في التبديل ، ونمو القواطع الدائمة مكانها حتى تكتمل عند عمر 1.5 سنة حيث تتميز بالطول عن الثلاثة أزواج الأخرى .
4- العمر ما بين 1.5- 2.5 عام: يحدث تبديل للزوج الثاني من القواطع اللبنية ، وينمو الزوج الدائم بدلا منها عند الوصول لعمر 2.5 سنة يصبح في الفم 4 أسنان طويلة في المنتصف يحيط بها سنتان صغيرتان من كل جانب .
5- العمر ما بين 2.5 - 3.5 عام : يحدث تبديل في الزوج الثالث من القواطع حيث يصبح الفك السفلى به 6 أسنان طويلة في المنتصف يحيط به سنة صغيرة من كل جانب .
6- ما بين 3.5 - 4 أعوام : يحتوى لفك السفلى على 8 أسنان كبيرة وكلما تقدم الحيوان في العمر تآكلت الأسنان ، وكبر الفاصل بينها ، وتغير لونها إلى الأصفر ، ثم تبدأ في التساقط حتى تتساقط كلها تقريبا عند عمر 8 سنوات .
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