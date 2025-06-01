شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية معرفة عمر الخروف قبل شرائه والان مع تفاصيل الخبر

الأغنام سواء كانت الخراف أو الماعز هى أكثر الحيوانات التى يتم شراؤها كـ أضحية نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها من الحيوانات الأخرى كالإبل أو البقر، و يمكن تسنين الأغنام من خلال فحص القواطع من الأسنان .

وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية تسنين الأغنام:

‎1 يتم بفتح الفم وملاحظة حالة القواطع وهى الأربعة أزواج الأمامية من الأسنان في الفك السفلى فيتم تحديد عمر الحيوان.

‎2- العمر أقل من 1 عام: تكون القواطع متجانسة صغيرة الحجم ليس بينها فواصل - لونها يميل للون الأبيض .

‎3- العمر ما بين عام - 1.5 عام: يبدأ الحيوان في تغيير الزوج الأول من القواطع – فيسقط الزوج اللبني الأوسط أولا ثم يبدأ في التبديل ، ونمو القواطع الدائمة مكانها حتى تكتمل عند عمر 1.5 سنة حيث تتميز بالطول عن الثلاثة أزواج الأخرى .

‎4- العمر ما بين 1.5- 2.5 عام: يحدث تبديل للزوج الثاني من القواطع اللبنية ، وينمو الزوج الدائم بدلا منها عند الوصول لعمر 2.5 سنة يصبح في الفم 4 أسنان طويلة في المنتصف يحيط بها سنتان صغيرتان من كل جانب .

‎5- العمر ما بين 2.5 - 3.5 عام : يحدث تبديل في الزوج الثالث من القواطع حيث يصبح الفك السفلى به 6 أسنان طويلة في المنتصف يحيط به سنة صغيرة من كل جانب .

‎6- ما بين 3.5 - 4 أعوام : يحتوى لفك السفلى على 8 أسنان كبيرة وكلما تقدم الحيوان في العمر تآكلت الأسنان ، وكبر الفاصل بينها ، وتغير لونها إلى الأصفر ، ثم تبدأ في التساقط حتى تتساقط كلها تقريبا عند عمر 8 سنوات .