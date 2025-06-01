شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لبدء صرف مقررات التموين عن شهر يونيو 2025 اليوم الأحد، لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

وجدير بالذكر ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أكد عن وجود احتياطى من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة يكفى يكفى لفترات طويلة وفقا للتعاقدات المبرمة بتوفير المنتجات للمواطن، كما يتم طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.