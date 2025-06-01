شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة في التاريخ.. 40 سؤالا لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مراجعاته الأدبية، يقدم ”الخليج 365” مراجعة مادة التاريخ لطلاب الأدبي، بنمط سردي مبسط يسهل ربط الأحداث ببعضها، مع جداول مقارنة تسهّل حفظ المعلومات.

وتُبرز المراجعة العلاقات بين الثورات والتاريخ الدولي والعربي، مع تدريبات على التفكير التاريخي وتحليل الأسباب والنتائج.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان التاريخ للعام الدراسي الحالي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع التزام دقيق بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وتدرج مستويات الصعوبة، بما يُراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويقيس قدرتهم على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.