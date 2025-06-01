شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعرف على أهم الشروط الواجب توافرها فى الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

‎قال الدكتور عاطف عشيبة وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية للإرشاد والتدريب، أن الشروط العامة الواجب توافرها فى أضحية العيد، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والضأن وكذلك يجب أن تبلغ الأضحية السنَّ المحدد شرعًا، فيشترط أن تبلغ الإبل خمس سنوات من عمرها وتبدأ في السادسة، وفي البقر يجب أن تبلغ الأضحية عامين وتكون قد دخلت في السنة الثالثة، أما الماعز فيجب أن تكون قد أتمت سنةً من عمرها، وفي الضّأن (الخروف) يجب أن تتم ستة أشهر إذا كان يُجزئ في الشكل واللحم، و السلامة من العيوب، فيجب أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، مثل: العور البيّن - المرض البيّن - العرج البيّن - الهزال الشديد أو العجف (الهزال الذي لا يُرجى معه لحم) - انقطاع جزء كبير من الأذن أو الذيل.

‎أضاف عشيبة، أنه بالنسبة للغنم سواء الخراف أو الماعز أكثر الحيوانات التى يتم شرائها كأضحية نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها من الحيوانات الأخرى كالإبل أو البقر.

‎أوضح عشيبة أهم النصائح الواجب اتباعها عند شراء خروف العيد، الابتعاد عن الشراء من الباعة الجائلين والشراء من أماكن موثوق بها مثل شوادر وزارة الزراعة والمزارع المتخصصة فى التربية والتسمين لضمان تغذية الحيوانات على العلائق الجيدة سواء الخضراء أو الجافة و التى تؤثر على جودة اللحم الناتج، و على صاحب الأضحية إذا كان غير ذو خبرة فى عملية الشراء الاستعانة برأي ذوي الخبرة وأن يأخذ بنصائحهم، وأن يتم الشراء علي أساس الوزن القائم لتلافي عمليات الغش مع الآخذ في الاعتبار وزن الحيوان صائم، و يجب أن يكون الخروف سليما وخاليا من العيوب الظاهرية.

‎كما يجب أن يتميز الحيوان بالنشاط والحيوية، حيث إن الكسل والخمول يدل على وجود مشاكل صحية ، يجب أن يكون رأس الحيوان في مستوى جسم الحيوان غير مدلاة ناحية الأرض أو مرتفعة عن الجسم، وأن يتنفس الحيوان بشكل طبيعي، ولا يوجد كحة أو نهجان وأن تكون عيونة لامعة وخالية من الافرازات ولا يوجد اصفرار بها ، وصوف الخروف لا يمكن نزعه بسهولة مع عدم وجود إفرازات أو ارتشاحات أو التهابات في الأنف أو الفم أو اللسان، وأيضًا عدم وجود إسهال : ويعرف ذلك بالنظر أسفل الإلية أو الذيل فإذا وجد روث ملتصق بمؤخرة الحيوان وفى حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال .

‎كما تتضمن الشروط الواجب توافرها عدم وجود خراريج أو دمامل أو أى أورام في جسم الحيوان وتحت الفك السفلى ، وفى منطقة الرقبة أو عدم وجود أمراض جلدية مثل الجرب، وأن تكون قوائمة سليمة وخالية من الكسور،

‎وإقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة .

‎ونظرا لوجود الصوف الكثيف لذا يجب فحص الأغنام باليد عند شرائها بفحص الرقبة : التأكد من إمتلاء الرقبة باللحم و خلوها من الدمامل ، والخراريج، و فحص الظهر : حيث يجب أن يكون الظهر مستوي وعريض وممتلئ باللحم و يجب التأكد من عمر الخراف لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد طراوة اللحم خاصة في الذكور . فالعمر الملائم لذبح ذكور الأغنام : من 1 - 2 سنة ، وأفضلها فى عمر 8-12 شهرا .

