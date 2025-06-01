شكرا لقرائتكم خبر عن %95 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

وأيد 95% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، بينما عارض 5% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.