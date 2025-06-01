شكرا لقرائتكم خبر عن امتحن الجغرافيا وأنت مطمن.. أبرز 50 سؤالا في مراجعة شاملة للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مراجعة مركزة لمادة الجغرافيا، تركز على استخدام الخرائط التوضيحية في مراجعة الدروس، مع نماذج تدريبية على تحليل البيانات والتوزيعات.

المراجعة تسهّل حفظ النقاط الجغرافية وتساعد الطالب على اكتساب المهارة في قراءة الخرائط والإجابة بدقة في الامتحان.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان التاريخ للعام الدراسي الحالي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع التزام دقيق بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وتدرج مستويات الصعوبة، بما يُراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويقيس قدرتهم على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.