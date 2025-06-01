شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات يونيو 2025 اليوم في جميع أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يونيو 2025 بالمحافظات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، في ظل تسهيل عملية الصرف وحصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

على جانب آخر خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يشمل تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ، وتتضمن الخدمات التى يقدمها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة.