شكرا لقرائتكم خبر عن علم النفس والاجتماع ببساطة.. أقوى مراجعة شاملة قبل امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 02:00 ص

في مادة علم النفس والاجتماع، يقدم ”الخليج 365” مراجعة متكاملة تشرح النظريات النفسية والاجتماعية من منظور تطبيقي، مع أسئلة تدريبية تسهم في تعميق الفهم وتحسين طريقة الإجابة.

تم تصميم المراجعة بعناية لتناسب الطلاب في ليلة الامتحان، وتغطي الجوانب النظرية والتحليلية للمادة.

وتُركّز المراجعة على مهارات التحليل النفسي والاجتماعي، وفهم العلاقات بين السلوك الفردي والبُنى المجتمعية، بما يؤهل الطالب للتعامل مع أسئلة التفكير والتحليل وليس الحفظ فقط.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان علم النفس والاجتماع للعام الدراسي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الرسمية، والتي تراعي تنوع مستويات الأسئلة، وتسمح للطالب بإبراز قدراته في الفهم والاستيعاب والتطبيق.