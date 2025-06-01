شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يفتتح اليوم قصر ثقافة أخميم بحضور المحافظ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد، افتتاح قصر ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج، في احتفالية رسمية بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء عبد الفتاح سراج وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية.

يأتي افتتاح قصر الثقافة في إطار خطة وزارة الثقافة لتعزيز البنية الثقافية بمحافظات الصعيد، ودعم الأنشطة الإبداعية في مختلف المجالات الفنية والأدبية، ويُعد قصر ثقافة أخميم إضافة مهمة للبنية التحتية الثقافية في المحافظة، خاصة لما تحتويه منشآته من تجهيزات حديثة ومساحات مخصصة لمختلف الفئات العمرية.

ويقع القصر على مساحة 300 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق متكاملة ويضم مكتبة عامة تحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات، ومكتبة للطفل تهدف إلى تنمية الوعي والثقافة لدى النشء، بالإضافة إلى قاعة للفنون التشكيلية تستضيف المعارض والورش الفنية.

كما يشتمل القصر على نادي للعلوم، وآخر للتكنولوجيا والمعلومات، إلى جانب نادي المرأة الذي يهتم بتثقيف السيدات وتنمية مهاراتهن وتُخصص قاعة رئيسية للأنشطة الفنية المتنوعة، من عروض مسرحية وموسيقية وورش تدريبية.

يُذكر أن قصر ثقافة أخميم يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وإعادة إحياء قصور وبيوت الثقافة في سوهاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز دور الثقافة كأداة فاعلة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.