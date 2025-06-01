شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات العالمى يحتفل بمرور 80 عاما على تأسيسه بمؤتمر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد النقابات العالمي برنامجه الرسمي للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي الـ 113، الذي يُعقد في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد نشاطاته بالاجتماع التحضيري في الأول من يونيو، ويحتضن التاسع من يونيو فعالية جانبية تحت عنوان "80 عاما من النضال بالأممية والتضامن: تاريخ ومستقبل الحركة النقابية العالمية ذات التوجه الطبقي"، يعقبها في العاشر من يونيو حلقة نقاش بعنوان "ديمقراطية منظمة العمل الدولية" في نفس المكان والوقت.

ويشمل برنامج الاتحاد عدة مداخلات هامة منها خطاب أمين عام الاتحاد العالمي لعمال البناء والصناعات المتحدة في الجلسة العامة يوم 4 يونيو، إلى جانب نشاط الاتحاد العالمي للمتقاعدين يوم 10 يونيو بعنوان "تحديات المعاشات التقاعدية اليوم ودور الحركة النقابية الطبقية"، وخطاب رئيس الاتحاد العالمي للمتقاعدين في ذات اليوم.

ومن المتوقع أن يلقي بامبيس كريستاس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي خطابا رسميا في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي يوم 10 يونيو.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت تحظى فيه قضايا العمال والحركة النقابية العالمية باهتمام متزايد، مع تواصل جهود التضامن والنضال من أجل حقوق العمال على المستويين الدولي والقطاعي.