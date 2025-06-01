شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القاهرة: رقابة دورية لضبط الأسواق وضمان سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 12:14 ص

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، حملة موسعة لعدد من المنشآت الغذائية بمنطقة مصر الجديدة، وذلك فى إطار جهود لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

حيث قامت فرق الضبطية القضائية التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية؛ بالمرور المفاجئ والموسع على عدد 47 منشأة غذائية؛ وذلك بهدف ضمان سلامة وصحة الغذاء المقدَّم للمواطنين.

أسفرت الحملة عن:

* اتخاذ إجراءات الغلق لعدد 11 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص

* تحرير 64 محضر جنحة صحية

* تحرير 11 محضر بيع مثلجات بدون ترخيص

* سحب 19 عينة غذائية مختلفة لتحليلها؛ حيث تم إرسالها للمعامل المختصة؛ وذلك للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى

* إعدام 244 كيلو مواد غذائية بها علامات واضحة للتلف الظاهري

صرّح ( الجزار) أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.