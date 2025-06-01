شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس خلال عشية رسامة 8 أساقفة: تم تقييم روحي وكنسي ونفسي لهم والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت، مساء اليوم السبت، ضمن صلوات عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، صلوات عشية سيامة ثمانية أساقفة جدد، إلى جانب صلوات تجليس الأنبا إيلاريون الأسقف العام على كرسى إيبارشية البحيرة وتوابعها.

شهدت السيامة الإعلان عن تقسيم إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية إلى ثلاث إيبارشيات، وهى إيبارشية البحيرة وتوابعها، إيبارشية برج العرب والعامرية، إيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية، إلى جانب سيامة أسقف ورئيس لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى الذى كان يترأسه الأنبا باخوميوس إلى جانب إيبارشية البحيرة.

وتضمن طقس الرسامة الذى سيستكمل فى القداس الإلهى صباح غدٍ، مرور موكب الآباء الرهبان المرشحين للأسقفية وسط الشعب للتعرف عليهم، وقراءة التعهد الأسقفى. بعدها تمم قداسته تجليس الأنبا إيلاريون الأسقف العام على إيبارشية البحيرة وتوابعها. ثم بارك قداسة البابا والآباء المطارنة والأساقفة ملابس الخدمة الأسقفية، للأساقفة الجدد باسم الثالوث القدوس.

تلا ذلك طقس مناداة قداسة البابا الأساقفة الثمانية الجدد، كل واحد بالاسم والصفة الأسقفية الجديدة، وهم:

١- الراهب القمص غبريال المحرقى أسقفًا ورئيسًا لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، بمحافظة البحيرة، باسم الأنبا باخوميوس.

٢- الراهب القمص أندراس السريانى أسقفًا لإيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية، باسم الأنبا كاراس.

٣- الراهب القمص ثيؤفان آڤا مينا أسقفًا لإيبارشية برج العرب والعامرية، باسم الأنبا مينا.

٤- الراهب القمص دانيال الچورچى أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا، بمحافظة المنيا، باسم الأنبا بقطر.

٥- الراهب القمص ديسقورس الأنطونى أسقفًا لإيبارشية جنوبى ألمانيا ورئيسًا لدير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، باسم الأنبا ديسقورس.

٦- الراهب القمص أولوجيوس البراموسى، أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، باسم الأنبا أولوجيوس.

٧- الراهب القمص ياكوبوس الأنبا بيشوى أسقفًا عامًا لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر، باسم الأنبا أثناسيوس.

٨- الراهب القمص أغناطيوس السريانى أسقفًا عامًا مساعدًا لنيافة الأنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا، باسم الأنبا إغناطيوس.

شارك فى الصلوات ١٠٢ من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلا البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، وعدد كبير من رهبان ديرى القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، والقديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، ومجامع كهنة وشعب إيبارشيات البحيرة، برج العرب والعامرية، مطروح والخمس مدن الغربية، ديرمواس ودلجا، قنا وقفط، وجنوبى ألمانيا، وكهنة وشعب قطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر.

وفى العظة قال قداسة البابا: "نحن فى يوم فرح بسيامة ٨ من الآباء الرهبان فى درجة الأسقفية، وتجليس أسقف، خلال الفترة الماضية رحل عنا الأنبا باخوميوس، وطالأنبا أغابيوس، والأنبا ميشائيل، وعملنا مقابلات مع مجامع الآباء الكهنة وتشاور معهم، ثم بدأنا نطلب من رؤساء الأديرة ترشيح اثنين من الآباء الرهبان من كل دير ومع الصلاة وصلتنا عدة ترشيحات."

وأضاف: "قامت سكرتارية المجمع المقدس بمقابلة هؤلاء المرشحين وتم عمل تقييم روحى وكنسى ونفسى واجتماعى، وسجل التقييم فى استمارة لكل واحد من المرشحين، وبعد أن اتحدت الآراء على أسماء معينة التقيت معهم وتحدثنا وناقشنا الأماكن التى تتناسب مع إمكانيات كلٍ منهم ليخدم فيها."

واستكمل: "أرسلنا المسودة لأعضاء المجمع المقدس ليتسنى لهم إبداء الرأى فيهم، وأعطينا مهلة ثلاثة أيام، وأعلننا القائمة النهائية الرسمية للمجمع قبلها بأسبوعين. بعد هذا عقدت لهم دورة فى التدبير الكنسى لمدة ٥ أيام قام بها فريق معهد التدبير الكنسى."