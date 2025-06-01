شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس ملاك صدقي راعيًا للكنيسة بداقوف المنيا والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية بداقوف، برسامة وتنصيب القس ملاك صدقي راعيًا جديدًا للكنيسة، وذلك ضمن جولته الرعوية بقرى محافظة المنيا.

حضر الاحتفال الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس عصام عطية، رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس شادي حنا، رئيس مجلس الكنيسة، والقس منسي نسيم، المدير التنفيذي بمجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس ملاك قاعود، راعي الكنيسة الإنجيلية بمطاي، والدكتور القس موريس أمين، راعي الكنيسة المشيخية بلوس أنجلوس – كاليفورنيا، والشيخ نبيل فخري، رئيس لجنة شؤون الشيوخ، والقس مينا مرقص، سكرتير المجمع، والقس صفوت عاطف، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بالطيبة، والقس بيتر نادي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقللي، والقس جون سامي، راعي كلية اللاهوت الإنجيلية، إلى جانب عدد كبير من قيادات سنودس النيل الإنجيلي وأعضاء الكنيسة وشعبها.

قدَّم رئيس الطائفة التهنئة للقس ملاك صدقي بمناسبة رسامته وتنصيبه راعيًا لكنيسة داقوف، معبّرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه المناسبة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي في كلمته خلال الحفل: "الله صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن، وعندما تواجهنا التحديات، لا نملك إلا أن نقول أن الله يرى. سلِّم أمورك واطمئن، واستند على الله، فالحضور الإلهي هو أعظم ما يمكن أن نختبره في مسيرتنا."، مضيفًا: "صلاتي للجميع اليوم أن نختبر قدرة الله الحي، وأن نؤمن بأن في جبل الرب يُرى."

ومن المقرر أن يواصل رئيس الطائفة جولاته الرعوية غدًا الأحد، بزيارة كل من الكنيسة الإنجيلية بنزلة النخل – أبو قرقاص، والكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا.