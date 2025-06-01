أخبار × 24 ساعة.. العام الجامعى الجديد الدراسة 15 أسبوعا تيرم أول

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 1- 6- 2025 الأحد، 01 يونيو 2025 12:00 ص

مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب دورى أبطال أوروبا 2025.. فيديو الأحد، 01 يونيو 2025 12:19 ص

سينى مايولو يختتم خماسية باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان فى نهائى أوروبا السبت، 31 مايو 2025 11:54 م

ويتكوف: تلقينا رد حماس على المقترح الأمريكى ولكنه غير مقبول بتاتا السبت، 31 مايو 2025 09:47 م

نهائي أبطال أوروبا يسجل رقما تاريخيا قبل انطلاق قمة بى اس جى ضد الإنتر السبت، 31 مايو 2025 09:30 م

جيش الاحتلال يؤكد اغتيال محمد السنوار ومحمد شبانة القياديين بحركة حماس السبت، 31 مايو 2025 09:08 م

وزارة العمل تكشف موعد اختبارات المتقدمين لوظائف محطة الضبعة النووية السبت، 31 مايو 2025 08:45 م

الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على فاركو بهدف محمد شحاتة السبت، 31 مايو 2025 08:54 م

اشتباكات دامية بين جماهير باريس سان جيرمان وإنتر ميلان قبل نهائي أبطال أوروبا السبت، 31 مايو 2025 08:36 م

اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 30 دقيقة السبت، 31 مايو 2025 08:15 م

ثالث الصاعدين.. كهرباء الإسماعيلية يتأهل للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه السبت، 31 مايو 2025 07:13 م

الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام فاركو وناصر منسى على مقاعد البدلاء السبت، 31 مايو 2025 07:05 م

امتحن وأنت مطمن.. أبرز النماذج في مادة الجبر للثانوية العامة السبت، 31 مايو 2025 06:30 م

عيد بلا أضحية فى المغرب.. حملات على المنازل لضبط المواشى لمنع ذبحها بالعيد السبت، 31 مايو 2025 06:01 م