أخبار × 24 ساعة.. العام الجامعى الجديد الدراسة 15 أسبوعا تيرم أول

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم العالى: إعفاء خريجي مدارس المتفوقين من قواعد التوزيع الجغرافي والمصروفات
السكة الحديد: تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى يوم الوقفة
الأعلى للجامعات: السماح لطلاب مدارس التكنولوجيا الالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى
العام الجامعى الجديد.. الدراسة 15 أسبوعا تيرم أول.. والامتحانات 3 يناير 2026
وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح
كامل الوزير يعلن دخول أبراج الإشارات الرئيسية بعدد من المحطات ضمن مشروع التطوير
غلق طريق الواحات عند تقاطع "زويل" في الاتجاه القادم لمناطق أكتوبر
الأزهر يطلق "مسابقة السنَّة النبويَّة" لتعزيز مكانتها في نفوس النشء
الأرصاد: أمطار الإسكندرية جرس إنذار للتطرف المناخي.. والأيام المقبلة مستقرة
وزارة العمل تكشف موعد اختبارات المتقدمين لوظائف محطة الضبعة النووية
وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي.. في بيان رسمى
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية في هذا الموعد
هل تتكرر عاصفة الإسكندرية فى القاهرة؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
حكم استعمال الصن بلوك للمحرم.. دار الإفتاء تجيب
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية
أيمن عاشور: الإعلام الوطني شريك رئيسي في دعم قضايا التعليم وتشكيل الوعي العام
طقس الإسكندرية غدا.. حار نهارا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية
متحدث الصحة: مستشفى قنا آمن والتعامل مع ولادة مريضة الإيدز بمعايير عالمية
وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى وموسم الإجازات الصيفية بالمحافظات
وزير الرى: الانتهاء من تنفيذ 81% من مشروع قناطر ديروط
الأعلى للجامعات: تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين
تنسيق الجامعات 2025.. اعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة
وزارة الصحة: 85% من حالات الإصابة بسرطان الرئة سببها التدخين
سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 1- 6- 2025 الأحد، 01 يونيو 2025 12:00 ص
مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب دورى أبطال أوروبا 2025.. فيديو الأحد، 01 يونيو 2025 12:19 ص
سينى مايولو يختتم خماسية باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان فى نهائى أوروبا السبت، 31 مايو 2025 11:54 م
ويتكوف: تلقينا رد حماس على المقترح الأمريكى ولكنه غير مقبول بتاتا السبت، 31 مايو 2025 09:47 م
نهائي أبطال أوروبا يسجل رقما تاريخيا قبل انطلاق قمة بى اس جى ضد الإنتر السبت، 31 مايو 2025 09:30 م
جيش الاحتلال يؤكد اغتيال محمد السنوار ومحمد شبانة القياديين بحركة حماس السبت، 31 مايو 2025 09:08 م
وزارة العمل تكشف موعد اختبارات المتقدمين لوظائف محطة الضبعة النووية السبت، 31 مايو 2025 08:45 م
الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على فاركو بهدف محمد شحاتة السبت، 31 مايو 2025 08:54 م
اشتباكات دامية بين جماهير باريس سان جيرمان وإنتر ميلان قبل نهائي أبطال أوروبا السبت، 31 مايو 2025 08:36 م
اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 30 دقيقة السبت، 31 مايو 2025 08:15 م
ثالث الصاعدين.. كهرباء الإسماعيلية يتأهل للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه السبت، 31 مايو 2025 07:13 م
الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام فاركو وناصر منسى على مقاعد البدلاء السبت، 31 مايو 2025 07:05 م
امتحن وأنت مطمن.. أبرز النماذج في مادة الجبر للثانوية العامة السبت، 31 مايو 2025 06:30 م
عيد بلا أضحية فى المغرب.. حملات على المنازل لضبط المواشى لمنع ذبحها بالعيد السبت، 31 مايو 2025 06:01 م
شوبير يعلن رحيل عمرو السولية عن الأهلي: تاريخ صعب تكراره وأخلاق نادرة السبت، 31 مايو 2025 04:27 م
موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الأحد فى نهائى دوري أبطال أفريقيا الأحد، 01 يونيو 2025 01:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأحد 1- 6- 2025 الأحد، 01 يونيو 2025 01:00 ص
كاريكاتير الخليج 365: ليلة عاصفة بالإسكندرية "في عز الصيف" الأحد، 01 يونيو 2025 12:49 ص
اتفاق ويتكوف.. ومسلسل إدارة الدم الإسرائيلي الأحد، 01 يونيو 2025 12:43 ص
قائمة الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تتويج باريس سان جيرمان الأحد، 01 يونيو 2025 12:21 ص
إنجاز باريس سان جيرمان من أكبر انتصارات فى تاريخ نهائى دوري أبطال أوروبا الأحد، 01 يونيو 2025 12:20 ص
ديزيري دوي موهبة باريس سان جيرمان يصنع التاريخ فى نهائى دوري أبطال أوروبا السبت، 31 مايو 2025 10:46 م
بي اس جي ضد الإنتر.. حكيمي يكرر إنجاز محمد صلاح في نهائي أبطال أوروبا السبت، 31 مايو 2025 10:28 م
بي إس جي ضد الإنتر.. زانيتي وباستوري يحملان كأس أوروبا قبل انطلاق النهائى السبت، 31 مايو 2025 10:15 م
هل تتكرر عاصفة الإسكندرية فى القاهرة؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة السبت، 31 مايو 2025 10:10 م
بي اس جي ضد الإنتر.. حفل فنى رائع قبل انطلاق نهائى أوروبا "صور" السبت، 31 مايو 2025 10:08 م
أعاصير الإسكندرية تكشف مجهودات الدولة لمواجهة تداعيات الأمطار خلال الـ10 سنوات الماضية.. مشروع استراتيجية تصريف مياه الأمطار يجنب المحافظة تكرار حادث غرق 2015.. ورفع كفاءة الشبكات والمحطات ساهم في السيطرة.. صور السبت، 31 مايو 2025 08:08 م
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