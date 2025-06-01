شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأحد، 01 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 1 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:52 م

موعد صلاة العشاء 9:24 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:33 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:04

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء 9:22 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:07

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:35 م

وقت صلاة العشاء 9:03 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 07: 4

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:56

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