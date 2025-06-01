شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 01 يونيو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 1 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:52 م
موعد صلاة العشاء 9:24
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:33 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:04
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:07
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:35 م
وقت صلاة العشاء 9:03 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:56
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