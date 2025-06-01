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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 01 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 1 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:10  ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:52 م
موعد صلاة العشاء  9:24

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:33 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:04
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:22  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:07
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:35 م
وقت صلاة العشاء 9:03 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26  ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:56

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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