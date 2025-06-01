شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية غدا.. حار نهارا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة الإسكندرية غدا الاحد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا مع توقعات لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتسجل درجات الحرارة العظمى 25 الصغرى 19درجة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 1 يونيو 2025، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحرى، مع وجود أجواء غائمة جزئيًا ببعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي: الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة. الصغرى 20 درجة. الطقس فى الإسكندرية والعظمى 25 درجة الصغرى 19 درجة والطقس فى مطروح العظمى 23 درجة الصغرى 18 درجة. الطقس فى سوهاج العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة الطقس فى قنا العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة الطقس فى أسوان العظمى 38 درجة. الصغرى 23 درجة.