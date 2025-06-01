شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 85% من حالات الإصابة بسرطان الرئة سببها التدخين والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن 85% من حالات الإصابة بسرطان الرئة سببها التدخين وطالبت بالتوقف عن التدخين والكشف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تهدف إلى اكتشاف المرض فى مراحله المبكرة لتقليل نسبة الوفيات، متابعة: تستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عاما بالاستبيان من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية. مضيفة: المبادرة تضم أورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكترونى للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

وأكد الحرض على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعى.