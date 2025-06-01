شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: مستشفى قنا آمن والتعامل مع ولادة مريضة الإيدز بمعايير عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن مستشفى قنا العام آمن وسليم ولا ينقل العدوى لأى زائر، وعقّب: "الطواقم الطبية اللى شغالة تعاملت مع حالة المريضة المصابة بالإيدز وفق البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة".

وأضاف متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديد، المذاع على قناة on، أن الطواقم الطبية التى تعاملت مع الحالة ما زالت فى المستشفى، ورفض الشائعات حول نقل العدوى قائلا: "الطاقم الطبى لا زال يعمل فى المستشفى وهو اللى كان بيباشر الحالة وتعامل مع الولادة القيصرية وقدم الخدمة وهم تحملوا وما زلوا يتحملوا هذه الشائعات"

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وجه بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التزام المستشفى بدقة الاجراءات والحالة تم التعامل معها كان وفق البروتوكولات المعتمدة وهى ليست حالة مجهولة وكل الاجراءات أثناء الدخول وبعد الدخول كانت وفق المعايير المتبعة على المستوى العالمى.