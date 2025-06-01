شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تمد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت النيابة العامة منذ قليل بيانا بشأن، البيان الصادر بتاريخ 18 مايو بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة، وحيث تبين لها حتى تاريخه تسجيل عدد 98406 من المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها.

وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، ليكون بتاريخ 1 يوليو المقبل، ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من المحامين.

وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.

للدعم الفني لتفعيل الحسابات، يُرجى الاتصال على الرقم: 0221221888.



