شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عاشور: الإعلام الوطني شريك رئيسي في دعم قضايا التعليم وتشكيل الوعي العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة إلى الإعلاميين بمناسبة عيد الإعلاميين، الذي تحتفل به مصر في 31 مايو من كل عام.

وأعرب الوزير عن خالص تقديره للدور الوطني الذي يقوم به الإعلاميون في خدمة قضايا المجتمع، مشيدًا بالرسالة السامية التي يضطلع بها الإعلام في تنوير الرأي العام، ونشر المعرفة، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الإعلام الوطني شريك أساسي في دعم إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة والجامعات والمراكز البحثية للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية التعاون البناء بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية في تشكيل وعي مجتمعي مستنير، خاصة لدى الشباب.

واختتم الوزير تصريحه متمنيًا للإعلاميين مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم المهنية والوطنية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.