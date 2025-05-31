شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر وتونس والجزائر تجدد الدعوة لكل الأطراف الليبية لضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: القاهرة تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الثلاث.. شاشة الوثائقية تبدأ اليوم فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. الاستقرار يعود لطقس الإسكندرية بعد «ليلة الإعصار»



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