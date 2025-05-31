شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة الفرنساوي.. أسئلة لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

ضمن سلسلة مراجعاته الحصرية، يقدّم ”الخليج 365” مراجعة نهائية مركزة لمادة اللغة الفرنسية، موجهة لطلاب القسم الأدبي والعلمي ممن اختاروا الفرنساوي كلغة أجنبية ثانية.

المراجعة تسلط الضوء على التركيب اللغوي، المفردات الأساسية، وأسئلة المواقف والتعبير، مع نماذج واقعية على الترجمة والتحليل اللغوي. وتم تقديم المحتوى في شكل نقاط مختصرة يسهل حفظها واسترجاعها.

وتعد هذه المراجعة واحدة من أقوى ما يُقدم لطلاب الثانوية العامة هذا العام في مادة الفرنساوي، حيث تجمع بين البساطة والدقة في آنٍ واحد.



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ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة هذا العام سيكون مطابقًا للمواصفات التي تضمن قياس نواتج التعلم بشكل حقيقي، ويراعي مستويات الطلاب المختلفة من خلال التدرج في صعوبة الأسئلة، على أن يكون الامتحان بالكامل من داخل المنهج المُقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي.