شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تتابع إجراءات التعامل مع تقلبات الطقس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة التضامن الاجتماعي على مدار الساعة تداعيات تأثر سواحل مصر الشمالية بمنخفض جوي قطبي، والذى نتج عنه رياح عنيفة تحولت إلى عاصفة مصحوبة ببرق ورعد وأمطار ثلجية على محافظة الإسكندرية.

ويتواجد أعضاء إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة ،وذلك في متابعة مستمرة ودقيقة لتقديم التدخلات العاجلة للحالات الإنسانية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بعملية مسح ميداني في شوارع المحافظة لرصد حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم المساعدة لهم، وذلك في ضوء التقلبات الجوية التي تعرضت لها المحافظة.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الهلال الأحمر المصري بالدفع بفرق الاستجابة للسيول فى محافظة الإسكندرية للمساندة في سحب السيارات، جراء موجة طقس غير مستقرة اصطحبت أمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم.