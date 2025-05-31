شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يبحث مع شركة بصربيا توفير عمالة مصرية في هذه المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، زيارته إلى دولة صربيا، بزيارة إلى شركة اجروفيدا ، وهي أحد أكبر شركات استقدام العمالة في دولة صربيا، وكان في استقبال الوزير، مدير شركة فيليشيا ستاماتوفيتش.

كما زار الوزير عمالا مصريين فى مواقع عملهم، وأكد لهم أنهم رسل لبلادهم في الخارج، وأن قنوات التواصل مفتوحة معهم في كل الأوقات، موضحا أنه كان حريصا على اللقاء معهم والاطمئنان عليهم في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالخارج.

وفي لقاء مع مدير الشركة أكد الوزير جاهزية الوزارة لتوفير الكوادر المصرية الماهرة والمدربة والتي تحتاجها الشركة مستقبلا ، مستعرضا جهود وخطط التدريب و الفحص المهني، والمهارات التي يمتلكها العامل المصري.

من جانبه أشاد مدير الشركة بمستوى مهارة العامل المصري، مثمنا زيارة الوزير إلى التي تحمل العديد من الرسائل في تحفيز العمال على العمل والإنتاج، كما أكد أهمية المناقشات مع الوزير، والتي أسفرت عن وضع خطة لاستقدام عمالة مصرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان الوزير جبران قد بدأ زيارته أمس الجمعة إلى دولة صربيا، بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد، وإبراهيم حمزة الشيخ، نائب السفير، وعقد خلالها إجتماعات مع وزيرة العمل، ووزير الداخلية ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في دولة صربيا ، ومدير هيئة التوظيف الوطني الصربية، وذلك لتفعيل سُبل التعاون ، وفتح سوق العمل الصربي أمام العمالة المصرية المُدربة، تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها – في يوليو الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ،خاصة في مجال العمل والتوظيف.