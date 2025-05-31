شكرا لقرائتكم خبر عن امتحن وأنت مطمن.. أبرز النماذج في مادة الجبر للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

ضمن سلسلة مراجعاته للمواد العلمية، نشر ”الخليج 365” مراجعة نهائية خاصة بمادة الجبر، مقدمة بأسلوب حديث يساعد الطلاب على استيعاب القوانين والأفكار المعقدة بسرعة ودون عناء.

وتشمل المراجعة تدريبات شاملة على المعادلات والمتباينات والبرمجة الخطية، مع تبسيط خطوات الحل وتحليل نماذج امتحانات سابقة. كما تتضمن شروحات مرئية وخرائط ذهنية تسهّل المراجعة في الساعات الأخيرة قبل الامتحان.



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ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان الجبر للثانوية العامة هذا العام سيكون مطابقًا للمواصفات التي تضمن قياس نواتج التعلم بشكل حقيقي، ويراعي مستويات الطلاب المختلفة من خلال التدرج في صعوبة الأسئلة، على أن يكون الامتحان بالكامل من داخل المنهج المُقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي.