شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تقدم مقترح مصر لمنظمة الألكسو بتونس لدعم المسار المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

وفي هذا الاطار اختتمت أمس أعمال الدورة الـ (١٢٣) لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بحضور الدكتور أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ومُمثل عضوية مصر بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، ود. محمد ولد أعمر المُدير العام للمنظمة، وأ.هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والمستشار عبدالمحسن شافعي نائب السفير المصري في تونس،

ود. سمية السيد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الألكسو، وبمشاركة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ممثلين في الأمناء العموميين للجان الوطنية العربية للتربية والعلوم والثقافة وذلك بمقر منظمة الألكسو بتونس.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أيمن فريد ملامح دراسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في العالم العربي، وأثره على ارتفاع معدلات البطالة خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، فضلاً عن أثر الذكاء الاصطناعي على استمرارية الوظائف الحالية.

كما قدم الدكتور أيمن فريد مقترح مصر لدعم المسار المهني تأسيسا على خبرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية في تدشين وتفعيل مراكز التوظيف والدعم المهني بالجامعات.

ومن جهتها قدمت الدكتورة سميه السيد عدداً من المقترحات وذلك في إطار مخرجات مبادرة لقاء النظراء التي أطلقتها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة خلال شهري فبراير ومارس ٢٠٢٥ وذلك حول : إنشاء منصة إلكترونية كآلية عمل لتنسيق تسجيل الملفات العربية المشتركة فيما يتعلق بالتراث غير المادي، فضلاً عن مشروع جاهزية ومرونة نظم التعليم العالي في الدول العربية لمواجهة الأزمات والكوارث، إضافة إلى تطوير نظم حوكمة شبكة المدارس المنتسبة للألكسو واللوائح ذات الصلة لضمان فعالية هذه المدارس؛ وكذا تطوير نظم حوكمة برنامج تبادل الزيارات بين اللجان الوطنية العربية واللوائح المنظمة لها.

وخلال أعمال الدورة الـ (١٢٣) للمجلس التنفيذي للألكسو تم مناقشة تقرير لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام للألكسو، فضلاً عن رؤية المجلس التنفيذي لمشروع خطة عمل المنظمة المستقبلية لما بعد 2028، كما اقترحت دولة قطر تشكيل لجنة التقييم المرحلي لخطة عمل الألكسو المستقبلية 2028، كما تمت الموافقة على تشكيل هذه اللجنة برئاسة قطر وبعضوية جمهورية مصر العربية، وكذا تشكيل لجنة الأوضاع التربوية والتعليمية والثقافية للدول في حالة النزاعات والكوارث والطوارئ.

وعلى هامش أعمال المجلس التنفيذي، عقد الدكتور أيمن فريد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع المُدير العام للمنظمة، ورئيس المجلس التنفيذي، وعدد من وفوداللجان الوطنية العربية، ومديري الإدارات المتخصصة بالألكسو لبحث سبل التعاون المشترك.



اجتماع المجلس التنفيذي