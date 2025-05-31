شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة لن يخرج عنها امتحان اللغة العربية في أقوى مراجعة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المكثفة لدعم طلاب الثانوية العامة في موسم الامتحانات، يقدم ”الخليج 365” المراجعة النهائية الشاملة لمادة اللغة العربية، وهي أولى المواد الأساسية التي يواجهها الطلاب مع انطلاق ماراثون الامتحانات.

تأتي المراجعة في صورة متكاملة، تجمع بين شرح مكثف لأهم النقاط في النحو والبلاغة والنصوص، بالإضافة إلى نماذج تطبيقية على القراءة المتحررة وأسئلة البابل شيت. كما تتضمن المراجعة تدريبات مركزة على كيفية التعامل مع أسئلة الفهم العميق والتحليل النصي.

وقد تم إعداد المحتوى من قِبل مجموعة من أبرز معلمي اللغة العربية، بالتنسيق مع خبراء تربويين لضمان ملاءمة المحتوى مع النظام الجديد.



1



2



3



4



5

لمزيد من المراجعات النهائية.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواصفات النهائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مشيرة إلى أن الامتحان يأتي متدرجًا في مستوى الصعوبة بما يسمح بقياس الفروق الفردية بين الطلاب، ويركّز على نواتج التعلم الحقيقية، مثل الفهم والتحليل والتطبيق، مع الالتزام الكامل بما ورد في منهج الصف الثالث الثانوي.