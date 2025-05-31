شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تسليم وتشغيل المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تسليم وتشغيل مشروعات المدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وموقف تنفيذ وتسليم الوحدات لحاجزيها بمشروعات (كمباوند مزارين ـ الحى اللاتيني – الأبراج الشاطئية "مرحلة أولى" – وموقف تنفيذ الأبراج الشاطئية "مرحلة ثانية" – عمارات الداون تاون – أبراج الداون تاون - سكن لكل المصريين - وغيرها).

كما تابع وزير الإسكان التجهيزات الخاصة بالفعاليات المتنوعة الجاري التحضير لها، والفعاليات الفنية المقرر أن تشهدها المدينة خلال فصل الصيف، والأماكن المقترحة لتلك الفعاليات بالمدينة، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية، موجها بتسليم الحاجزين وفقا للمواعيد المقررة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد تقرير أسبوعي بموقف التسليمات الخاصة بالوحدات بكافة أنواعها بكل المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وتوحيد وتضافر كافة الجهود بين الجهات العاملة بالمشروعات للانتهاء من الأعمال في موعدها وبأعلى مستوى.