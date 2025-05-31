شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: فطر كانديدا أوريس القاتل يهدد البشرية ويقاوم المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مسؤولو الصحة ناقوس الخطر بشأن فطر قاتل يشكل "تهديدًا خطيرًا للبشرية" وينتشر في مستشفيات المملكة المتحدة، حيث يمكن لفطريات المبيضات أوريس (C. auris) البقاء على قيد الحياة على الأسطح في المستشفيات، وكذلك على الجلد، لفترة طويلة من الزمن، وغالبًا ما تكون مقاومة للمطهرات والأدوية المضادة للفطريات.

ولكن إذا دخلت الجراثيم الجسم، سواء من خلال الجروح أو عن طريق إبرة أثناء العلاج الطبي، فإنها يمكن أن تسبب عدوى خطيرة وتهدد الحياة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن أن تنتشر العدوى إلى الدم والدماغ والحبل الشوكي والعظام والبطن والأذنين والجهاز التنفسي والجهازالبولي وقد تؤدي إلى الوفاة، مضيفة أنه قاتل للغاية لدرجة أن منظمة الصحة العالمية حددته كواحد من 19 فطرًا قاتلًا تشكل "تهديدًا خطيرًا للبشرية".

والآن، أثارت تنبيهات جديدة من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات العدوى الناجمة عن الفطريات، بما في ذلك فطريات المبيضات، حيث وصلت إلى 2247 تقريراً في العام الماضي.



وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من تسجيل 637 حالة إصابة بكانديدا أوريس خلال العقد الماضي، فقد تم اكتشاف ما يقرب من 200 حالة منها في العام الماضي وحده.

وتشير التقديرات إلى أن العدوى الفطرية الغازية تسبب ما لا يقل عن 2.5 مليون حالة وفاة على مستوى العالم كل عام.

وبحسب البروفيسور آندي بورمان، رئيس مختبر علم الفطريات المرجعي في هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة، فإن سبب الارتفاع قد يكون زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فضلاً عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية معقدة.



وأضاف أن "ارتفاع معدلات الإصابة ببكتيريا كانديدا أوريس المقاومة للأدوية يعني أنه يتعين علينا أن نظل يقظين لحماية سلامة المرضى".

تم التعرف على الفطر الجديد القاتل C. auris، الذي يوجد بشكل أساسي في مؤسسات الرعاية الصحية، لأول مرة في عام 2009 في أذن مريض ياباني ومنذ ذلك الحين تم العثور عليه في أكثر من 40 دولة عبر 6 قارات.

وأوضحت الصحيفة، إن الفطريات والتي توجد بشكل أساسي في المستشفيات، وعلى أجهزة التدفئة، وعتبات النوافذ، والمصارف، والمعدات الطبية مثل أجهزة قياس ضغط الدم - إلا أن العدوى أصبحت من الصعب علاجها بشكل متزايد بمجرد أن تتفاقم.



إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة - وخاصة أولئك الذين تلقوا الرعاية الصحية في الخارج العام الماضي، أو الذين قضوا الكثير من الوقت في المستشفى، أو هم في العناية المركزة، أو تم علاجهم بمضادات حيوية معينة - معرضون لخطر أعلى بكثير.

كما أن المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة طبية تدخل إلى أجسامهم، مثل القسطرة، معرضون أيضًا لخطر متزايد.

ينتشر الفطر من خلال الاتصال بالأسطح الملوثة، أو عن طريق الاتصال المباشر مع الأفراد الذين يحملون الفطر على جلدهم، دون الإصابة بعدوى - المعروفة باسم الاستعمار.

ويشعر الخبراء بقلق خاص من أن الفطريات، التي تتكاثر بسرعة أكبر من البشر، أصبحت أكثر مقاومة للعلاجات الدوائية.