شكرا لقرائتكم خبر عن جندى إسرائيلى يفضح نتنياهو: أشعر بالخجل والذنب لأن الناس فى غزة يموتون جوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة "إن بى سى" نيوز نقلا عن تصريحات لجندى بالقوات الجوية الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وائتلافه أهملوا الرهائن من أجل الحفاظ على حكومتهم.

وأكد بحسب الشبكة " سلوك وتصريحات وزراء نتنياهو بشأن غزة لا تصدر عن مسؤولين ذوي أخلاق، مؤكدا "أشعر بالخجل والذنب لأن الناس داخل غزة يموتون من الجوع".

واستطرد "كإسرائيلى وكإنسان أدعو الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن تجويع مليوني شخص، مشيرا "أرفض ارتكاب جرائم حرب وهذا هو السلوك الوطني السليم".

وأضاف طيار إسرائيلي متقاعد أن "إسرائيل باتت رهينة شركاء نتنياهو المتطرفين لابتزازهم له مقابل بقائه السياسي".

وأشار "زملائي يطالبون بإيقاف الحرب لا لشعور بالتعب، بل لإيمانهم بأن الحرب غير شرعية".

