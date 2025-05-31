شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يعلن دخول أبراج الإشارات الرئيسية بعدد من المحطات ضمن مشروع التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغيل المناطق الأوتوماتيكية بين أبراج ( الزقازيق ومنيا القمح) -(الزقازيق والشبانات) -(الزقازيق وههيا)-(الإسماعيلية وألفردان غرب)-(ألفردان غرب والبلاح)

وإدخال 18 برجا رئيسيا من إجمإلى 21 برجا .. و16 برجا ثانويا من إجمإلى 19 برجا بطول 190 كم من إجمإلى 214 كم حتى الآن

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة سرعة إنجاز مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث.

وأعلن ألفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، دخول عدد من أبراج الإشارات الرئيسية الخدمة فى محطات: الزقازيق، والإسماعيلية، وألفردان غرب، بالإضافة إلى تشغيل المناطق الأوتوماتيكية بين: برجى الزقازيق ومنيا القمح والزقازيق والشبانات والزقازيق وههيا والإسماعيلية وألفردان غرب وألفردان غرب والبلاح ليصبح إجمإلى عدد الأبراج المطورة على خط بنها – بورسعيد 18 برجًا رئيسيا من أصل 21 برج رئيسى ، بالإضافة إلى 16 برجًا ثانويًا من أصل 19، بطول إجمإلى يبلغ 190 كم من أصل 214 كم. كما تم تطوير 70 مزلقانًا من أصل 82، و445 موتور تحويلة من أصل 536.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تحديث نظام الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الميكانيكى القديم بنظام إلكترونى حديث، مما يسهم فى زيادة عدد الرحلات اليومية وتحقيق أعلى مستويات الأمان. كما يشمل النظام الجديد مراقبة حركة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث، . كما يتيح النظام إمكانية تواصل السائق مع مراقب التشغيل من أى إشارة فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.