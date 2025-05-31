شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يجتمع برؤساء الفرعيات: ضخ دماء جديدة والاستعانة بالشباب فى العمل النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء فرعيات المعلمين بجميع المحافظات وعددها 53 فرعية، لمناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، جاء ذلك بنادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، بحضور جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة.

وقال الزناتي أننا نؤمن ان المعلم هو حجر الزاوية فى بناء الأوطان وأن تطوير العمل النقابي وتقديم خدمات أفضل للمعلمين هو المحرك الرئيسي للعمل بنقابة المهن التعليمية.

وأعلن الزناتي أن النقابة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على ضخ دماء جديدة فى العمل النقابي ، والاستعانة بالكفاءات من الشباب ، لمن يمتلكون روح الخدمة العامة والنزاهة والإخلاص فى خدمة المعلمين .

وشدد النقيب خلال الاجتماع على أهمية التكامل والتنسيق ، لضمان وصول الخدمات لجميع المعلمين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن النقابة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين بيئة العمل وتوفير مظلة حماية مهنية واجتماعية شاملة للمعلم.

وقال الزناتي ، أننا نجدد العهد لجميع المعلمين ، على حمل الأمانة بكل قوة ومسئولية، وأداء رسالة خدمة حاملى مشاعل المعرفة وتربية الأجيال بكل شفافية ونزاهة .

ووجه نقيب المعلمين، جميع رؤساء الفرعيات، بضرورة الارتقاء بخدمات المعلمين ، وأن تكون الاجتماعات منصة لتبادل الآراء والأفكار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات فى خدمة المعلم والعملية التعليمية .

وقال نقيب المعلمين : فرعيات المعلمين ولجانها النقابية هى الأعمدة التى يرتكز عليها البناء النقابي للمعلمين ، وبكم تستمر نقابتنا فى أداء رسالتها السامية فى الدفاع عن حقوق المعلمين والارتقاء بمستوى المهنة .