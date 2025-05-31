شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان اللغة العربية يرسم البهجة على وجوه طالبات الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

رسم امتحان مادة اللغة العربية والخط البهجة على وجوه عدد كبير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، وذلك أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وعبرت طالبات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأورمان الإعدادية بنات، بالعجوزة، عن سعادتهن لسهولة الامتحان، موضحين خلال حديثهن لـ"الخليج 365" أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير في جزء النحو.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، إذ انطلقت لجنة امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ساعتين ونصف، فيما انطلقت لجنة امتحان مادة التربية الدينية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية هذا العام بلغ 200.020 طالبًا وطالبة، موزعين على 705 لجان على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد أنه تم الاستعداد مسبقًا لاستقبال العملية الامتحانية، حيث جرى التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة، إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف قبل وبعد الامتحانات. كما تم تدريب الطلاب على نظام "البوكليت" من خلال مديرية التربية والتعليم وصفحة المحافظة على موقع التواصل الإجتماعي وذلك لتطبيقه لأول مرة في امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها، وبالتنسيق التام مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات التنفيذية والأمنية، لتأمين مقار اللجان وتوفير الدعم الكامل للعملية الامتحانية كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أية معوقات والعمل على تذليلها فورًا.



خروج طالبات الشهادة الإعدادية بعد اداء امتحان مادتي اللغة العربية والدين



خروج طالبات الشهادة الإعدادية بعد اداء امتحان مادتي اللغة العربية والدين



خروج طالبات الشهادة الإعدادية بعد اداء امتحان مادتي اللغة العربية والدين



خروج طالبات الشهادة الإعدادية بعد اداء امتحان مادتي اللغة العربية والدين



خروج طالبات الشهادة الإعدادية بعد اداء امتحان مادتي اللغة العربية والدين



خروج طالبات الشهادة الإعدادية بعد اداء امتحان مادتي اللغة العربية والدين



خروج طالبات الشهادة الإعدادية بعد اداء امتحان مادتي اللغة العربية والدين



خروج طالبات الشهادة الإعدادية بعد اداء امتحان مادتي اللغة العربية والدين



طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة



طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة



طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة



طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة



طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة



طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة



طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة



طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة



طالبات الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية



طالبات الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية



طالبات الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية



طالبات الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية



طالبات الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية



طالبات الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية